В Тюменской области утонул рыбак

Трагический случай произошел на днях в Сладковском районе Тюменской области. На озере Селезнее, вблизи Никулинского сельского поселения, утонул 41-летний мужчина.

В полдень от очевидцев поступило сообщение, что местный житель рано утром уплыл на резиновой лодке и не вернулся на берег. Спасатели и добровольцы со Сладковского рыбзавода начали поиски. Сначала на озере нашли лишь перевернутую лодку.

"В поиске рыбака участвовали и его родственники на собственных лодках. Как раз они и обнаружили тело утонувшего. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных структур", — рассказал Сергей Семёнов, начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Тюменской области.

Это девятнадцатый утонувший в регионе с начала сезона.