В Тюменской области утонул рыбак

10:41 09 августа 2018
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Фото: pixabay.com

Трагический случай произошел на днях в Сладковском районе Тюменской области. На озере Селезнее, вблизи Никулинского сельского поселения, утонул 41-летний мужчина.

В полдень от очевидцев поступило сообщение, что местный житель рано утром уплыл на резиновой лодке и не вернулся на берег. Спасатели и добровольцы со Сладковского рыбзавода начали поиски. Сначала на озере нашли лишь перевернутую лодку.

"В поиске рыбака участвовали и его родственники на собственных лодках. Как раз они и обнаружили тело утонувшего. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных структур", — рассказал Сергей Семёнов, начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Тюменской области.

Это девятнадцатый утонувший в регионе с начала сезона.

Теги: утопление
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