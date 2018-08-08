В тюменском селе компания подростков на автомобиле опрокинулась в реку

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

ДТП с участием несовершеннолетних произошло вчера, 7 августа, в селе Борки Тюменского района.

В десятом часу вечера на улице Береговой ВАЗ-2106, в котором находились пятеро подростков, съехал с берега и опрокинулся в реку. За рулем находился 14-летний школьник. По утверждению родителей, мальчик взял их машину без спроса. В аварии пострадал 13-летний приятель подростка — у школьника рваные раны лба и ссадины лица.

"Зачастую родители сами обучают детей, несмотря на их юный возраст, вождению на автомобилях или мотоциклах. Получая некоторые навыки вождения, подростки затем пытаются управлять транспортом уже без взрослых, бравируя этим перед друзьями, — отмечает Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области. — Ключи от транспорта должны находиться вне доступа детей и подростков. Управлению автомобилем нужно учиться в автошколе, а не с родителями. Обучая детей, родители провоцируют их, таким образом, на поездки без водительского удостоверения и навыков вождения".

Весной этого года трагическое ДТП с подростком за рулем произошло в Омутинском районе. 15-летний мальчик взял у родителей автомобиль и попал в аварию, и в результате погиб.