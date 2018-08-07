В Тюмени мотоциклист на скорости улетел в кювет

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Вчера, 6 августа, ДТП с мотоциклистом произошло около семи утра в районе проезда Воронинские горки. 25-летний водитель на Suzuki не смог выбрать безопасную скорость, в результате транспорт опрокинулся и съехал в кювет.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, мотоциклист был доставлен в больницу с травмами головы, глаз и уха. Предстоит установить, был ли молодой человек трезв.