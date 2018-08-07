В Тюмени разыскивают водителя, уехавшего с места наезда на пешехода

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

За минувшие сутки на дорогах областного центра травмы в ДТП получили три пешехода.

Так, вчера в шесть часов утра на улице Осипенко,1 автомобилем был сбит 21-летний молодой человек. Он получил перелом стопы. Водитель скрылся с места наезда и сейчас разыскивается. Очевидцев происшествия просят обратиться в ГИБДД по телефону 79-46-52.

Во дворе дома на улице Широтной, 43 9-летний мальчик был сбит автомобилем Lifan. Ребенок вышел из-за стоящего автомобиля, он получил ссадины ноги. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В этот же день 31-летний мужчина был сбит автомобилем Volvo в десятом часу вечера на улице Тимофея Чаркова, 60. По предварительной информации, он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, у него ушиб, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.