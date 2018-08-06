В Тобольске горел памятник конца XVIII века

Фото: группа "МЧС Тобольск" / vk.com

Пожар в нежилом доме в подгорной части Тобольска произошел в минувшую субботу вечером, 4 августа. На улице Хохрякова горел памятник регионального значения — дом Неводчикова, здание в стиле классицизма, построенное в конце XVIII века.

Пожар произошел в 19 часов 40 минут. По сообщению ГУ МЧС по Тюменской области, в результате возгорания была повреждена кровля на площади 20 м². Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Влада Нерадовская