В Тюмени семья из трех человек пострадала в ДТП на улице Республики

14:03 06 августа 2018
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Дорожная авария произошла в воскресенье на улице Республики, 204, там около часа дня столкнулись Suzuki и Renault.

По предварительным данным, 21-летний водитель Suzuki не смог выбрать безопасную дистанцию. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, в ДТП травмы получили трое — семья из Renault. Ушибы у водителя и пассажира, у пятимесячного ребенка подозрение на сотрясение головного мозга.

Теги: дети , ДТП , травмы
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