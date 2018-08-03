В Тюмени семь квартир пострадали в огне из-за непотушенного окурка

В областном центре полиция задержала мужчину, из-за беспечности которого случился серьезный пожар.

38-летний тюменец снимал квартиру в доме на улице Судостроителей. В тот день в состоянии сильного алкогольного опьянения он оставил на балконе непотушенные окурки сигарет и ушел. В результате в квартире произошло возгорание, которое стремительно перешло на шесть соседних квартир.

"Опасаясь за свою жизнь, жители дома вызвали пожарную охрану и обратились в правоохранительные органы. Вернувшись к дому, злоумышленник увидел результат своего деяния и пустился в бега", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Неоднократно судимый тюменец уже задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.