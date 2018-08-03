В Ялуторовске утонул 11-летний мальчик

12:32 03 августа 2018
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В городе Ялуторовске Тюменской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в реке Тобол тела ребенка. 11-летнего мальчика с признаками утопления нашли вчера днем, 2 августа.

"По предварительным данным, мальчик в компании сверстника решил искупаться в водоеме в месте, запрещенном для купания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опросы очевидцев, родственников погибшего ребенка", — сообщает СУ СК по Тюменской области.

Теги: гибель детей , утопление
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