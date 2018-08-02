Не умеющий водить нетрезвый мужчина угнал машину и попал в ДТП

На днях в полицию в Уватском районе Тюменской области обратился участник дорожной аварии, который рассказал, что неизвестный столкнулся с его машиной и скрылся. Вскоре полицейские нашли брошенный автомобиль со следами ДТП и задержали находившегося за рулем мужчину.

Как оказалось, в тот день 45-летний житель Ялуторовска пришел к своему знакомому, они распивали спиртное, а когда хозяин заснул, то гость решил на время одолжить у него машину. Он взял лежащие на виду ключи от автомобиля и в состоянии опьянения отправился в путь. Навыков управления транспортным средством у мужчины не было, поездка закончилась аварией.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в отношении него возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.