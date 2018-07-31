Под Тюменью иномарка улетела в кювет в результате столкновения

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Серьезное ДТП случилось вчера, 30 июля, на 14-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Около одиннадцати утра там столкнулись автомобили "Ниссан" и ЗИЛ.

После столкновения ЗИЛ опрокинулся, а иномарка съехала в кювет и перевернулась. Вероятно, водитель "Ниссана" нарушил очередность проезда перекрестка.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, 61-летний водитель "Ниссана" получил ушибы плеча, у его 60-летней пассажирки — травма живота.