В Ишиме в пожаре погибли трое человек, еще трое пострадали

Пожар, унесший жизни троих людей, произошел сегодня ночью в доме на улице 5-я Северная в Ишиме. По сообщению СУ СК по Тюменской области, среди погибших — молодой человек 1997 года рождения, девушка 2000 года рождения и девочка 2016 года рождения.
В больницу с мест происшествия были доставлены женщина 1978 года рождения, мужчина 1982 года рождения и девочка 2017 года рождения. Сейчас им оказывается медицинская помощь.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), причины пожара устанавливаются.
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