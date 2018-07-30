В Тюмени из загоревшегося деревянного жилого дома эвакуировали двадцать человек

Фото: Егор Белогуб, группа "32 ОФПС по Тюменской области" / vk.com

В областном центре горел двухэтажный многоквартирный дом на улице Корабельный проезд. Информация о пожаре поступила в 14:35, спасатели были на месте спустя четыре минуты.

"Сложность пожара представляло то, что дом старой постройки и сделан полностью из дерева, что способствовало быстрому распространению пожара и скрытым очагам пожара. Горело примерно 50 квадратный метров", — рассказали в 32-м отряде ФПС по Тюменской области.

Из здания было эвакуировано двадцать человек, по предварительной информации, никто не пострадал. Горение ликвидировано, причины пожара предстоит установить.