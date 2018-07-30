В Тюмени из загоревшегося деревянного жилого дома эвакуировали двадцать человек

В областном центре горел двухэтажный многоквартирный дом на улице Корабельный проезд. Информация о пожаре поступила в 14:35, спасатели были на месте спустя четыре минуты.
"Сложность пожара представляло то, что дом старой постройки и сделан полностью из дерева, что способствовало быстрому распространению пожара и скрытым очагам пожара. Горело примерно 50 квадратный метров", — рассказали в 32-м отряде ФПС по Тюменской области.
Из здания было эвакуировано двадцать человек, по предварительной информации, никто не пострадал. Горение ликвидировано, причины пожара предстоит установить.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru