В Тюмени из загоревшегося деревянного жилого дома эвакуировали двадцать человек

17:01 30 июля 2018
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Фото: Егор Белогуб, группа "32 ОФПС по Тюменской области" / vk.com

В областном центре горел двухэтажный многоквартирный дом на улице Корабельный проезд. Информация о пожаре поступила в 14:35, спасатели были на месте спустя четыре минуты.

"Сложность пожара представляло то, что дом старой постройки и сделан полностью из дерева, что способствовало быстрому распространению пожара и скрытым очагам пожара. Горело примерно 50 квадратный метров", — рассказали в 32-м отряде ФПС по Тюменской области.

Из здания было эвакуировано двадцать человек, по предварительной информации, никто не пострадал. Горение ликвидировано, причины пожара предстоит установить.

Теги: пожары
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