В Тюмени в слетевшем в кювет автомобиле погибла пассажирка

Трагическое ДТП произошло вчера, 29 июля, около шести вечера в поселке Казарово. На улице 1-й Молодежной съехала в кювет "Лада", водитель не справился с управлением.
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, от полученных травм 56-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте. По предварительным данным, водитель "Лады" был в нетрезвом состоянии.
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