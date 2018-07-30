В Тюмени в слетевшем в кювет автомобиле погибла пассажирка

16:39 30 июля 2018
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Трагическое ДТП произошло вчера, 29 июля, около шести вечера в поселке Казарово. На улице 1-й Молодежной съехала в кювет "Лада", водитель не справился с управлением.

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, от полученных травм 56-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте. По предварительным данным, водитель "Лады" был в нетрезвом состоянии.

Теги: ДТП
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