В Тюмени в слетевшем в кювет автомобиле погибла пассажирка

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Трагическое ДТП произошло вчера, 29 июля, около шести вечера в поселке Казарово. На улице 1-й Молодежной съехала в кювет "Лада", водитель не справился с управлением.

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, от полученных травм 56-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте. По предварительным данным, водитель "Лады" был в нетрезвом состоянии.