В Тюменской области задержали сиделку, похитившую у пожилой пары крупную сумму

В Голышмановском районе Тюменской области по горячим следам задержали женщину, подозреваемую в грабеже.

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что бывшая сиделка украла у его престарелых родителей деньги. Какое-то время она ухаживала за пенсионерами, но по определенным причинам он нанял для них другую сиделку.

"Как он пояснил полицейским, накануне ему позвонила новая работница и сообщила, что бывшая сиделка, которая ухаживала за пожилыми людьми, похитила в ее присутствии из шкафа денежные средства в размере 150000 рублей. Женщина пыталась остановить злоумышленницу, но сделать это ей не удалось", — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Вскоре сиделку, укравшую деньги, нашли и задержали. В отношении 28-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Ранее она уже была судима за совершение побоев.