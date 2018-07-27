Тюменец устроил массовое ДТП на машине знакомого, который согласился его подвезти

В Тюмени перед судом предстанет 22-летний студент одного из высших учебных заведений. Привлечь его к уголовной ответственности за угон потребовал его же знакомый.

Инцидент произошел в областном центре 19 июня. Около восьми вечера 27-летний тюменец на своем Honda Civic подобрал возле строительного института знакомого студента — тот попросил довезти его до центра. У музея "Городская дума" машину остановили сотрудники ДПС, поскольку на переднем бампере не было государственного регистрационного знака. Пока водитель, оставивший машину заведенной, общался с полицией в служебном автомобиле, находившийся на переднем сидении пьяный пассажир пересел на место водителя и поехал на большой скорости. Хозяин автомобиля и сотрудники ДПС поехали за ним. На перекрестке улиц Ленина — Семакова Honda врезалась в стоявшие перед светофором машины: Audi 8, а затем в BMW 520, который ударил еще две машины.

За управление автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения молодой человек был подвергнут административному аресту на 15 суток. Уголовное дело по факту угона вскоре рассмотрит суд.