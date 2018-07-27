В Тюмени перевернувшийся при столкновении автомобиль сбил девушку

Серьезное ДТП произошло вчера в областном центре около десяти вечера на улице Республики, 12.

Там столкнулись "Мицубиси" и "Жигули" 6-й модели. От удара "Жигули" перевернулись, и сбили 19-летнюю девушку. В этот момент она переходила дорогу по пешеходному переходу. У девушки черепно-мозговая травма, перелом шейного отдела позвоночника, травма живота и перелом стопы, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 21-летний водитель "Жигулей", сам он не пострадал.