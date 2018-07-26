В колонию отправится пьяный водитель, сбивший тюменку на пешеходнике и скрывшийся с места ДТП

Год в колонии-поселении предстоит провести 37-летнему жителю Тюмени за совершенную им в состоянии алкогольного опьянения дорожную аварию.

Днем 9 марта 2018 года пьяный мужчина на Nissan Pathfinder на улице Широтной на пешеходном переходе сбил 20-летнюю девушку, переходившую дорогу на зеленый свет. Очевидец ДТП — водитель другого автомобиля — вызвал скорую, которая увезла тюменку в больницу. После этого пьяный водитель покинул место происшествия. Очевидец аварии позвонил в ГИБДД и сообщил номер скрывшегося автомобиля. Позднее он также передал полиции запись с видеорегистратора, на которой запечатлено ДТП.

Скрывшийся Nissan автоинспекторы нашли в поселке Винзили. Водитель был подвергнут административному аресту за оставление места аварии, в отношении него было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В суде девушка, у которой после аварии были диагностированы переломы и ушибы, настаивала на лишении свободы обвиняемого. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, суд назначил тюменцу один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и взыскал в пользу тюменки 250 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда. Также он лишен права управления транспортом на два с половиной года.