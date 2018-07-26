В Тюмени на улице 30 лет Победы горел склад

В областном центре в полночь произошел пожар в производственном здании на улице 30 лет Победы. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
Как сообщили в 32-м отряде ФПС по Тюменской области, пожар случился на складе 60×100 метров. При тушении трудностью для прибывших на место пожарных стало то, что горела обшивка из пенопласта, и из-за густого черного дыма не сразу получилось определить, где находится очаг пожара. В результате из помещения было эвакуировано 10 человек и два газовых баллона. Площадь горения составила 20 квадратных метров. В общей сложности в ликвидации возгорания было задействовано 4 пожарных ствола и 6 звеньев газодымозащитной службы.
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