В Тюмени на улице 30 лет Победы горел склад

Фото: Егор Белогуб / группа "32 ОФПС по Тюменской области" / vk.com

В областном центре в полночь произошел пожар в производственном здании на улице 30 лет Победы. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Как сообщили в 32-м отряде ФПС по Тюменской области, пожар случился на складе 60×100 метров. При тушении трудностью для прибывших на место пожарных стало то, что горела обшивка из пенопласта, и из-за густого черного дыма не сразу получилось определить, где находится очаг пожара. В результате из помещения было эвакуировано 10 человек и два газовых баллона. Площадь горения составила 20 квадратных метров. В общей сложности в ликвидации возгорания было задействовано 4 пожарных ствола и 6 звеньев газодымозащитной службы.