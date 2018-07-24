У отбывающего срок бизнесмена выманили более 5 млн рублей, пообещав досрочное освобождение

В Тюмени суд разберет уголовное дело о хищении у предпринимателя крупной суммы денег под предлогом его условно-досрочного освобождения.

Бизнесмен из Ноябрьска, отбывавший наказание за посредничество во взяточничестве и наркопреступления в колонии №1 города Тюмени, познакомился там с другим заключенным и рассказал ему, что хочет досрочно выйти на свободу и продолжить бизнес. Житель поселка Винзили, осужденный за вымогательство, предложил предпринимателю за взятку помочь выйти из колонии в связи с болезнью сердца, на что предприниматель согласился.

В апреле 2016 года мошенник условно-досрочно освободился из колонии и вскоре познакомился с начальником областной больницы УФСИН. Бизнесмен к тому времени поступил в больницу с подозрением на заболевание сердца для уточнения диагноза и лечения. За вознаграждение в 100 тыс. рублей мошенник договорился с руководителем больницы о разрешении ему встреч с предпринимателем, а также о длительном пребывании пациента в больнице. Речи об освобождении бизнесмена в связи с заболеванием сердца не шло, так как оснований для этого не было. Тем временем тюменец убеждал предпринимателя, что должностные лица запрашивают все большую сумму в качестве взятки. В общей сложности мошенник выманил у бизнесмена 5,6 млн рублей.

Бизнесмен, поняв, что его обманули, обратился в правоохранительные органы. В результате поселка Винзили обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), а бывший начальник больницы по ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки). Как сообщает прокуратура Тюменской области, оба обвиняемых признали свою вину.