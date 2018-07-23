В Тюмени бывшего директора племзавода будут судить по нескольким статьям

В областном центре экс-директор племенного завода "Тополя" предстанет перед судом за присвоение имущества, злоупотребление полномочиями и невыплату зарплаты.

По версии следствия, в 2014–2016 годах он похитил у предприятия более полумиллиона рублей — руководитель без оснований выписывал себе премии за сверхурочную работу. В 2016–2017 годах он по заниженной стоимости распродавал племенной скот, в результате предприятие недополучило более 4 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, также директор не выплачивал зарплату сотне работников, хотя средства на это были. Общая сумма долга перед сотрудниками составила более 3 млн рублей. На сегодняшний день во всеми сотрудниками рассчитались.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратур Тюменской области и Тюменского района. Вскоре дело рассмотрит Тюменский районный суд.