Жительница Тюменской области обвинила участкового в насилии

12:36 19 июля 2018
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В начале июня 28-летняя жительница Онуфриево Исетского района сообщила следователю, что участковый уполномоченный, который вел административное расследование о ненадлежащем исполнении женщиной родительских прав, применил к ней насилие (п. "а" ч.3 ст.286 УК). А это, согласно закону, наказывается лишением свободы минимум на три года.

По указанному факту следователи СКР организовали доследственную проверку и установили, что сообщенные сведения не соответствуют действительности. Так женщина сама стала фигурантом уголовного дела - ее обвиняют в ложном доносе.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

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