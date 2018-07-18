Ишимец отправится под суд за три канистры и 16 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Жителя Ишима обвиняют в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере) и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что в августе-сентябре 2017 года сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД "Ишимский" изъяли в Ишиме 16 567 бутылок водки, коньяка, спиртосодержащего косметического средства и три канистры со алкогольной жидкостью общей стоимостью более 3 млн рублей. Лишь только часть продукции была маркирована, да и то поддельными акцизными и специальными федеральными марками. На продукцию не было сопроводительных документов и сертификатов соответствия, то есть она являлась контрафактной.

По версии следствия, алкоголь был приобретен жителем Ишима в целях его сбыта.

Ишимская межрайонная прокуратура утвердила по делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ишимский городской суд для рассмотрения по существу.