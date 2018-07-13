Пожизненное получил тюменец, зарезавший супругу и случайную свидетельницу убийства

Тюменский областной суд вынес приговор ранее неоднократно судимому 42-летнему мужчине, который расправился со своей женой, а после и с 18-летней девушкой, которая заночевала в тот роковой день в их доме.

Трагедия произошла в Тюмени в ночь на 9 декабря 2017 года в квартире на улице Демьяна Бедного. Нетрезвые супруги поссорились по поводу того, что мужчина не работает. В ходе ссоры он нанес жене пощечину, та дала пощечину в ответ. Разъярившийся мужчина расправился с 38-летней супругой, нанеся ей не менее 33 ударов ножом.

В ту ночь супруги были в доме не одни. С ночевкой к дочери женщины пришла ее 18-летняя подруга. Вышло так, что дочь уехала к другой подруге, а гостья осталась ночевать там. Она вышла из комнаты, заслышав шум, и стала невольным очевидцем убийства. Чтобы она не рассказала никому о случившемся, мужчина убил и ее, нанеся не менее 29 ударов ножом.

Фото: СУ СК по Тюменской области

После расправы он похитил принадлежавшие дочери супруги украшения ценности, технику и банковскую карту, с которой в банкомате снял 50 тысяч рублей, и на Mutsubishi Cоlt, принадлежавшем убитой девушке, поехал в сторону Курганской области. По дороге мужчина пил спиртное, на 58-м км автодороги Курган — Тюмень не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. После этого злоумышленник пошел по дороге, но через два километра его задержала полиция.

Как следует из материалов уголовного дела, это не первое его преступление. В 2003 году в Вагайском районе он застрелил главу крестьянского хозяйства, у которого работал. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Впоследствии приговор был изменен, срок наказания снижен до девяти лет.

В августе 2009 года он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы. А в ноябре 2010 года Вагайским районным судом он был осужден за умышленное причинение ножом тяжкого вреда здоровью местному жителю в состоянии опьянения. Тогда ему дали четыре года колонии строгого режима. В 2013 году он снова условно-досрочно освободился.

В 2015 году у него было еще две судимости, одна в Тюмени за кражу, а другая в Вагайском районе за нарушение неприкосновенности жилища. После 1 год 8 месяцев заключения он освободился в ноябре 2016 года.

Как оказалось, с будущей супругой мужчина познакомился еще в 2013 году. Они сожительствовали, а 24 ноября 2017 года, то есть за пару недель до убийства, заключили официальный брак.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, сторона обвинения и потерпевшие просили суд назначить убийце пожизненное лишение свободы.

В результате он был признан виновным в убийстве двух лиц с целью скрыть другое преступление, краже и угоне. В действиях мужчины был установлен особо опасный рецидив, для предупреждения новых преступлений суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

В пользу дочери убитой супруги суд взыскал 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда, а также постановил возвратить ей похищенное.В пользу матери погибшей девушки суд постановил взыскать с осужденного 1,5 млн рублей в счет возмещения морального вреда.