В Тюмени мотоциклист серьезно пострадал, врезавшись в лестницу

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Инцидент произошел в Тюмени в минувшую субботу в двенадцатом часу дня в гаражном кооперативе на улице Энгельса. Там мужчина на мотоцикле Suzuki въехал в металлическую лестницу.

По предварительным данным, мотоциклист превысил безопасную скорость движения. Как сообщили в областной автоинспекции, у 39-летнего мужчины черепно-мозговая травма, переломы бедра и предплечья.