В Тюмени мотоциклист серьезно пострадал, врезавшись в лестницу

Инцидент произошел в Тюмени в минувшую субботу в двенадцатом часу дня в гаражном кооперативе на улице Энгельса. Там мужчина на мотоцикле Suzuki въехал в металлическую лестницу.
По предварительным данным, мотоциклист превысил безопасную скорость движения. Как сообщили в областной автоинспекции, у 39-летнего мужчины черепно-мозговая травма, переломы бедра и предплечья.
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