В Тюменской области расследуется дело о пропаже 28-летней Галины Осиповой

Следственное управление СК по Тюменской области расследует уголовное дело по факту безвестного исчезновения Галины Осиповой 1989 года рождения.

В деревне Заозерной Юргинского района женщина ушла из квартиры на улице Молодежной, после чего не выходила с родными на связь. До сих пор ее местонахождение не установлено.

По данным следствия, в последний раз женщину видели в июле 2017 года в Тюмени, рядом с ТЦ "Континент" на улице Червишевский тракт. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление ее местонахождения и всех обстоятельств случившегося.

Приметы Галины: рост около 180 сантиметров, полного телосложения, сутулится, кожа смуглая, карие глаза, волосы прямые черного цвета до плеч, размер обуви 40–41.

Особые приметы: на левом плече имеется татуировка в виде змеи В день исчезновения была одета в спортивные штаны серого цвета, олимпийку серого цвета, кроссовки белого цвета, при себе был паспорт.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Галины Осиповой, просят сообщить по телефонам: 8(34546) 2-50-08, 8-904-491-43-25 или 02.