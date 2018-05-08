В Тюменской области расследуется дело о пропаже 28-летней Галины Осиповой

Следственное управление СК по Тюменской области расследует уголовное дело по факту безвестного исчезновения Галины Осиповой 1989 года рождения.
В деревне Заозерной Юргинского района женщина ушла из квартиры на улице Молодежной, после чего не выходила с родными на связь. До сих пор ее местонахождение не установлено.
По данным следствия, в последний раз женщину видели в июле 2017 года в Тюмени, рядом с ТЦ "Континент" на улице Червишевский тракт. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление ее местонахождения и всех обстоятельств случившегося.
Приметы Галины: рост около 180 сантиметров, полного телосложения, сутулится, кожа смуглая, карие глаза, волосы прямые черного цвета до плеч, размер обуви 40–41.
Особые приметы: на левом плече имеется татуировка в виде змеи В день исчезновения была одета в спортивные штаны серого цвета, олимпийку серого цвета, кроссовки белого цвета, при себе был паспорт.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Галины Осиповой, просят сообщить по телефонам: 8(34546) 2-50-08, 8-904-491-43-25 или 02.
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