В Тюмени ведутся поиски 11-летней девочки

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

В Тюмени полиция ищет без вести пропавшую Алину Колядину 2006 года рождения. Вчера, 26 апреля, около 21.30 девочка ушла из дома на улице Чернышевского и не вернулась.

Приметы: славянской внешности, на вид 11 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка каре, глаза голубые.

Была одета: куртка зеленого цвета длиной до бедра без капюшона, юбка черного цвета, ботинки коричневого цвета на платформе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алины, просят сообщить в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-525, 793-381, 793-727, 793-638, дежурная часть: 793-023 или 02.