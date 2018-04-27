В Тюмени ведутся поиски 11-летней девочки

11:17 27 апреля 2018
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Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

В Тюмени полиция ищет без вести пропавшую Алину Колядину 2006 года рождения. Вчера, 26 апреля, около 21.30 девочка ушла из дома на улице Чернышевского и не вернулась.

Приметы: славянской внешности, на вид 11 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка каре, глаза голубые.

Была одета: куртка зеленого цвета длиной до бедра без капюшона, юбка черного цвета, ботинки коричневого цвета на платформе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алины, просят сообщить в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-525, 793-381, 793-727, 793-638, дежурная часть: 793-023 или 02.

Теги: дети , поиски
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