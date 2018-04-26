В Тюмени установили личность насильника, напавшего на девушку на улице Пермякова

В областном центре завершилось расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в преступления против половой неприкосновенности.
4 мая 2017 года неизвестный напал на девушку у дома на улице Пермякова и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Тюменка оказала ему активное сопротивление и громко звала на помощь, поэтому злоумышленник поспешил скрыться. Задержать его по горячим следам не получилось.
По показаниям девушки был составлен фоторобот преступника, также были назначены и проведены необходимые экспертизы, а в качестве свидетелей допрошено более 30 человек, что позволило установить личность нападавшего.
"В ходе расследования уголовного дела был выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража)", — сообщает СУ СК по Тюменской области.
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