На тюменских дорогах участились аварии с мотоциклистами

На минувших выходных в сельских районах Тюменской области произошло два ДТП с участием мотоциклистов.

Днем в субботу, 21 апреля, в селе Борки с мотоцикла упала 34-летняя женщина. У нее травма головы и ушиб позвоночника. Автоинспекторы устанавливают, кто находился за рулем мотоцикла.

В этот же день в селе Колесниково Заводоуковского района столкнулись "Лада" и мотоцикл "Урал". По предварительным данным, мотоциклист выехал на встречную полосу. Как сообщает областная автоинспекция, 24-летний водитель мотоцикла получил черепно-мозговую травму. Права управления транспортом он не имеет.