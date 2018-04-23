На тюменских дорогах участились аварии с мотоциклистами

На минувших выходных в сельских районах Тюменской области произошло два ДТП с участием мотоциклистов.
Днем в субботу, 21 апреля, в селе Борки с мотоцикла упала 34-летняя женщина. У нее травма головы и ушиб позвоночника. Автоинспекторы устанавливают, кто находился за рулем мотоцикла.
В этот же день в селе Колесниково Заводоуковского района столкнулись "Лада" и мотоцикл "Урал". По предварительным данным, мотоциклист выехал на встречную полосу. Как сообщает областная автоинспекция, 24-летний водитель мотоцикла получил черепно-мозговую травму. Права управления транспортом он не имеет.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru