На тюменца, угрожавшего бывшей супруге охотничьим ружьем, завели уголовное дело

13:40 23 апреля 2018
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В Тюмени уголовная ответственность грозит 38-летнему местному жителю, угрожавшему бывшей жене убийством.

Инцидент произошел в квартире на улице Максима Горького. Там  директор местной строительной фирмы проживал вместе с 32-летней тюменкой, с которой был официально разведен. В состоянии алкогольного опьянения он начал угрожать женщине убийством, целясь в нее охотничьим ружьем. Опасаясь за свою жизнь, она обратилась в полицию.

Как сообщает тюменская полиция, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством". Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

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