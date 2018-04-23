На тюменца, угрожавшего бывшей супруге охотничьим ружьем, завели уголовное дело

В Тюмени уголовная ответственность грозит 38-летнему местному жителю, угрожавшему бывшей жене убийством.

Инцидент произошел в квартире на улице Максима Горького. Там директор местной строительной фирмы проживал вместе с 32-летней тюменкой, с которой был официально разведен. В состоянии алкогольного опьянения он начал угрожать женщине убийством, целясь в нее охотничьим ружьем. Опасаясь за свою жизнь, она обратилась в полицию.

Как сообщает тюменская полиция, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством". Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.