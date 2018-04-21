В Тюмени семейная пара промышляла дачными кражами

17:00 20 апреля 2018
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В конце марта в областном центре в полицию стали поступать звонки от местных жителей, которые сообщали, что из их дачных домов кто-то похитил электронику и бытовую технику.

Вскоре были задержаны подозреваемые: 38-летний уроженец Свердловской области и его 35-летняя супруга. Как установили полицейские, с 20 по 27 марта они совершили 16 краж в дачных домах. Похищенное пара сбывала комиссионным магазинам, а вырученные деньги тратила на личные нужды.

Как сообщили в пресс-службе тюменской полиции, часть украденного удалось вернуть владельцам. В отношении супругов возбуждено уголовное дело. 

Теги: дачники , кража
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