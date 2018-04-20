Жительница Ишимского района перевела мошеннику 800 тысяч рублей

09:20 20 апреля 2018
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В Ишимском районе полиция пытается установить личность афериста, который выманил у местной жительницы крупную сумму денег.

Женщина купила товар через интернет. Вскоре ей позвонил неизвестный и сообщил, что приобретенный ею товар некачественный, однако деньги за него можно вернуть. Для этого якобы нужно оплатить услуги юриста, налоговые издержки и нанять инкассаторскую машину для доставки денег.

В течение месяца женщина неоднократно переводила мошеннику деньги со своей банковской карточки. Уже после она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в сумме женщина отдала аферисту более 800 тысяч рублей.

Теги: интернет , мошенники , покупки
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