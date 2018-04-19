Тобольский аферист похитил более 23 млн рублей под видом поставки машин из-за рубежа

В Тобольске суд вынес приговор бывшему председателю ветеранской организации, который в 2014–2015 годах похищал деньги под видом поставок автомобилей из Кореи и ОАЭ

Мошенничеством занимался Дмитрий Шевцов, учредитель и председатель совета Тобольской городской общественной организации участников боевых действий и вооруженных конфликтов "Братство". На сайте организации и еще на двух сайтах бесплатных объявлений он опубликовал ложную информацию о том, что "Братство" является официальным дилером корейской компании и осуществляет поставку автомобилей из Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов. В объявлениях Шевцов указывал, что для участников боевых действий, вооруженных конфликтов, военнослужащих и для многодетных семей будет предоставлена скидка и что "Братство" окажет услуги по покупке и поставке автомобилей на безвозмездной основе.

От имени "Братства" Шевцов заключал с гражданами агентские договоры на поставки машин, а полученные деньги, по версии следствия, похищал. От его действий пострадали 24 человека — жители Тобольска, Тюмени, Москвы и других городов. Размер ущерба составил почти 23 млн рублей. Как сообщает прокуратура Тюменской области, потерпевшие обратились в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. В августе 2017 года "Братство" по решению регистрирующего органа исключили из ЕГРЮЛ.

За мошенничество с использованием служебного положения и легализацию денег суд назначил Дмитрию Шевцову пять лет колонии общего режима, а также удовлетворил 15 заявленных исков и взыскал более 14 млн в счет возмещения ущерба.