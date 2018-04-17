По факту взрыва бытового газа в Заводоуковске возбудили уголовное дело

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого пострадали двое взрослых и один подросток.

Взрыв бытового газа произошел в Заводоуковске вчера, 16 апреля, около 19.45 в доме на улице Киевской. Множественные ожоги получили женщина 1971 года рождения и двое ее детей — 28-летний мужчина и 16-летняя девочка. Сейчас они находятся в медучреждении под наблюдением врачей.

Как сообщает СК по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст.238 УК РФ). На месте работают следователи.