По факту взрыва бытового газа в Заводоуковске возбудили уголовное дело

12:00 17 апреля 2018
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В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого пострадали двое взрослых и один подросток.

Взрыв бытового газа произошел в Заводоуковске вчера, 16 апреля, около 19.45 в доме на улице Киевской. Множественные ожоги получили женщина 1971 года рождения и двое ее детей — 28-летний мужчина и 16-летняя девочка. Сейчас они находятся в медучреждении под наблюдением врачей.

Как сообщает СК по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст.238 УК РФ). На месте работают следователи.

Теги: взрыв , уголовное дело
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