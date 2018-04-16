Тюменским инспекторам пришлось стрелять по грузовику, чтобы не дать ему проникнуть в город

Около трех часов ночи 16 апреля на 58 км автодороги Тюмень - Нижняя Тавда инспектора ДПС Василий Тисенко и Вадим Тельнова обратили внимание на виляющий по дороге автомобиль МАЗ и решили его остановить.

Автоинспекторы по громкой связи неоднократно требовали от водителя прижаться к обочине и остановиться, но самосвал продолжал двигаться.

Чтобы не допустить грузовик с неадекватным водителем в черту города, у деревни Тюнёво капитан полиции Тисенко произвел предупредительный выстрел и шесть выстрелов по колесам МАЗа. На двух пробитых колёсах самосвал проехал еще около десяти километров, и только после этого остановился.

Водитель грузовика пытался скрыться, но был задержан. Кроме него в кабине находились еще двое молодых людей. По предварительным данным, и водитель и пассажиры были пьяны.

Задержанные пояснили, что угнали грузовик с автостоянки по улице Голышева в Тюмени, чтобы съездить в соседнее село. В настоящий момент задержанные дают объяснения в отделе полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

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