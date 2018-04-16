В Тюмени сгорел склад "Тюменьремдормаша"

Пожар в складе завода "Тюменьремдормаш"на улице Производственной в Тюмени возник в ночь на 15 апреля.

Вызов в пожарную часть поступил в 1:28 – именно в это время в пожарную службу поступил вызов о возгорании. Первые подразделения прибыли на место через 10 минут. Локализовать огонь удалось к 3:08, ликвидировать – к 4:09. Всего в тушении заводского склада принимали участие 47 челочек и 16 единиц спецтехники МЧС. Как сообщает сообщает Тumix.ru, пожарные успели вынести из горящего помещения 30 баллонов.

Пламя повредило склад по всей площади - около 1250 квадратных метров. Причины возгорания, материальный ущерб и виновные лица устанавливаются.