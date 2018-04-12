У жителя Тобольска изъяли 2,5 кг наркотиков

В Тюменской области был задержан гражданин, подозреваемый в сбыте особо крупной партии наркотиков. Полицейские застали его за подготовкой тайников в лесу в окрестностях Заводоуковска. В его автомобиле и сумке нашли 114 свертков с наркотиками.

По месту жительства в Тобольске у него обнаружили более 2,5 кг различных синтетических наркотиков. Как сообщает УМВД России по Тюменской области, кроме Тобольска и Заводоуковска 24-летний безработный мужчина оборудовал тайники в Ишиме и Ялуторовске. В отношении него возбуждено уголовное дело.