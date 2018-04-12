В Тюмени ведутся поиски пропавшего неделю назад Дениса Юркова

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

УМВД России по Тюменской области ведет поиски без вести пропавшего 36-летнего Дениса Юркова. 4 апреля мужчина ушел из дома по улице Свердлова в Тюмени, и до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 30–32 года, рост около 180 сантиметров, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы русые, короткая стрижка, нос прямой, основание приподнятое, глаза серые, размер обуви: 42. Из особых примет — шрам над верхней губой около одного сантиметра.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дениса Юркова или кому известна какая-либо другая информация, просят сообщить в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-525, 793-381, 793-727, 793-130, 793-638, 793-932 либо в дежурную часть: 793-023 или 02.