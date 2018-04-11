В Тюменской области грузовик насмерть сбил мужчину

Смертельное ДТП произошло вчера около десяти вечера на 8-м километре автодороги Ишим — Викулово. Там под колеса грузовика "Вольво" попал 34-летний мужчина, житель села Прокруткино Ишимского района. Он погиб.

Как сообщает областная автоинспекция, вероятно, мужчина шел вдоль проезжей части, водитель поздно заметил его в темноте. Световозвращающих элементов на одежде мужчины не было.