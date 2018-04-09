В Тюмени разыскивают 39-летнего Алексея Перевозкина

В Тюменской области полиция ищет без вести пропавшего Алексея Перевозкина. 5 апреля этого года 39-летний мужчина ушел из дома в поселке Винзили Тюменского района около десяти утра, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В последний раз Алексея видели в тот же день, 5 апреля, около 14:00 часов уже в Тюмени — в районе "Дома печати" на перекрестке улиц Осипенко и Профсоюзной.

Приметы: на вид 40 лет, рост 180 сантиметров, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серого цвета.

Особые приметы: хромает, не разговаривает (перенес инсульт), на кисти правой руки татуировка с надписью "МАРИНА".

Был одет: куртка короткая на замке красно-белого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки темно-синего цвета, кепка кожаная с козырьком, футболка светлая, на шее серебряная цепочка с крестиком, на левой руке серебряное кольцо с надписью "спаси и сохрани".

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Александровича Перевозкина или кому известна какая-либо другая информация, просят сообщить в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-525, 793-381, 793-727, 793-130, 793-638, 793-932 либо в дежурную часть: 793-023 или 02.