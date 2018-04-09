В Тюмени нетрезвый водитель на "Дэу Нексия" погнул опору освещения

12:40 09 апреля 2018
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Две дорожных аварии с участием водителей в состоянии опьянения произошли в Тюмени под утро с субботы на воскресенье.

В три часа ночи на улице Тимуровцев, 1а в опору освещения въехал автомобиль "Дэу Нексия". Находившийся за рулем 50-летний мужчина был нетрезв, он получил травму и рану головы.

Еще одна авария с нетрезвым водителем случилась на улице Волжской, 3 в пятом часу утра. Там 19-летний молодой человек на автомобиле "Ситроен" въехал в деревянный забор. Как оказалось, права управления транспортом у него нет. В ДТП он травмировал руку.

Как сообщает управление ГИБДД по Тюменской области, за минувшие выходные на дорогах Тюменской области отстранили от управления транспортом 56  пьяных водителей, четверо из них — повторно.

Теги: ДТП , пьяные водители
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