В ДТП на улице Чернышевского водителя от удара выбросило из машины

13:20 05 апреля 2018
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Серьезное ДТП произошло вчера в Тюмени на перекрестке улиц Чернышевского и Гранитной в четыре часа дня.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Джили", выезжая со второстепенной дороги на главную, нарушил очередность проезда, не пропустив "Тойоту Ланд Крузер".

От удара 22-летнего водителя "Джили" выбросило из автомобиля, он  получил открытую травму головы, 57-летний водитель "Тойоты"  получил травму головы и ушибы, у его 15-летней дочери травма головы, сообщает областная автоинспекция. Обстоятельства ДТП выясняются. Стаж водителя "Джили" за рулем 4 года.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Теги: ДТП , травмы
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