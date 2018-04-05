В ДТП на улице Чернышевского водителя от удара выбросило из машины

Серьезное ДТП произошло вчера в Тюмени на перекрестке улиц Чернышевского и Гранитной в четыре часа дня.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Джили", выезжая со второстепенной дороги на главную, нарушил очередность проезда, не пропустив "Тойоту Ланд Крузер".

От удара 22-летнего водителя "Джили" выбросило из автомобиля, он получил открытую травму головы, 57-летний водитель "Тойоты" получил травму головы и ушибы, у его 15-летней дочери травма головы, сообщает областная автоинспекция. Обстоятельства ДТП выясняются. Стаж водителя "Джили" за рулем 4 года.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области