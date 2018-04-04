В Тюмени водитель сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся

В Тюмени ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП, случившегося сегодня около 8.25 на улице Пермякова, 19.

На подъеме с улицы 30 лет Победы на путепровод Пермякова на пешеходном переходе автомобилем был сбит 17-летний подросток. Медики подозревают у него сотрясение головного мозга. Водитель с места ДТП уехал. Очевидцев просят обратиться в ГИБДД по тел.: 79-46-52, 29-14-99.

Еще одна авария с пешеходом произошла вчера около десяти вечера на 194-м километре автодороги Курган — Тюмень. В районе поворота в больничный городок автомобиль "Ситроен" сбил 61-летнюю женщину. Она находилась на проезжей части без световозвращающих элементов. Вероятно, она она была в состоянии алкогольного опьянения. У пострадавшей переломы ребер и лопатки и травма головы, сообщает ГИБДД. Обстоятельства случившегося выясняются.