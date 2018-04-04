В ДТП под Тобольском один человек погиб и пятеро пострадали

Смертельное ДТП случилось вчера около семи утра на 15-м километре автодороги Тобольск — Байгора. Там столкнулись "Лада Калина" и "Тойота Ланд Крузер".

По предварительным данным, авария случилась из-за нарушения правил обгона водителем "Лады", 59-летним жителем Абалака. Мужчина погиб. У трех пассажиров этого автомобиля 32, 42 и 54 лет многочисленные переломы. 66-летний водитель "Тойоты" получил ушибы, у 83-летнего пассажира иномарки перелом грудины, сообщает областная автоинспекция.