В тюменском вузе возбуждено уголовное дело о хищении 54 млн рублей

В Тюмени возбуждено уголовное дело о многомиллионном хищении в Тюменском индустриальном университете.

В результате прокурорской проверки соблюдения законодательства о закупках было установлено, что в августе 2015 года на тот момент еще Тюменский государственный нефтегазовый университет по итогам аукциона заключил с одной из коммерческих фирм договор на поставку винтовых забойных двигателей на общую сумму более 54 млн рублей. Двигатели в вуз так и не были поставлены, а денежные средства оказались похищены.

По материалам прокуратуры в УМВД России по Тюменской области возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Как уточняет областная прокуратура, дело возбуждено пока в отношении неустановленного лица из числа сотрудников университета.