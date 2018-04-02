Тюменский ТРЦ эвакуировали за 14 минут

Инспектора Отдела надзорной деятельности и профилактической работы №14 города Тюмени провели тренировочную эвакуацию работников и посетителей многофункционального комплекса "Магеллан".

В 15:00 дежурному персоналу была дана вводная: "В торговом зале произошло возгорание, первичными средствами пожаротушения работники зала потушить не смогли". Была объявлена тревога "Внимание! Пожарная тревога! Всем срочно покинуть помещение!".

Сотрудники охраны организовали незамедлительную эвакуацию посетителей, помогали людям старшего поколения и инвалидам покидать помещения Комплекса, направляли растерявшихся покупателей к эвакуационным выходам. Также в эвакуации активно принимали участие работники "Магеллана", благодаря правильным действиям персонала удалось избежать паники и давки.

Заместитель начальника ОНД по Центральному округу Кирилл Куманёк остановил секундомер на 14-й минуте - после доклада руководства МФК "Магеллана" о завершении эвакуации, и отсутствии в здании посетителей и персонала.

По окончании учебной тревоги с сотрудниками объекта была проведена беседа о правилах использования первичных средств пожаротушения, необходимости содержания в исправном состоянии путей эвакуации и запасных эвакуационных выходов. Весь персонал был проверен на знание инструкций по действиям при обнаружении пожара или срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, сообщают в региональном управлении МЧС.