В Тюменской области женщину с ВИЧ подозревают в возможном заражении партнера

09:24 31 марта 2018
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cdn.pixabay.com

 36-летняя жительница Туртаса задержана участковым уполномоченным отдела МВД России. Она подозревается в том, что поставила под угрозу заражения ВИЧ-инфекцией жителя Уватского района.

Оказалось, со статусом ВИЧ женщина живет с 2007 года, об уголовной ответственности за действия, которые могут привести к  угрозе заражению ВИЧ-инфекцией другого человека, была предупреждена.

И тем не менее женщина вступила в половую связь с поклонником, не предупредив его о своей заболевании.

За безответственные действия подозреваемой предусмотрена уголовная ответственность по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 122 "Заражение ВИЧ-инфекцией" Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщают в областном УМВД.

Теги: ВИЧ , инфекционные заболевания , уголовная ответственность
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