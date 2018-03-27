В Абатском районе в пожаре погибло двое детей

Пожар в частном доме произошел вчера, 26 марта, в селе Болдырево Абатского района. В нем погибло два ребенка — сестры 2012 и 2013 годов рождения.
По данным ГУ МЧС по Тюменской области, возгорание произошло в 07.40. В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС. Причина и ущерб устанавливаются.
По данному факту СУ СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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