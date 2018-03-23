Жителю Тюменской области придется ответить за кражу зерну, совершенную 19 лет назад

В Казахстане был задержан житель Тюменской области, который 15 лет находился в розыске за кражу.

В 1999 году в Ялуторовске 43-летний местный житель вместе с сообщниками похитил зерно со склада. Следственными органами было возбуждено уголовное дело, там временем мужчина поспешил скрыться в другом государстве. В 2003 году он был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

"Накануне благодаря взаимодействию управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области с полицейскими Республики Казахстан мужчина был задержан", — сообщает тюменская полиция.

Мужчина, которому сейчас 62 года, был депортирован и ожидает суда в следственном изоляторе Ялуторовска.