Жителю Тюменской области придется ответить за кражу зерну, совершенную 19 лет назад

10:00 23 марта 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Казахстане был задержан житель Тюменской области, который 15 лет находился в розыске за кражу.

В 1999 году в Ялуторовске 43-летний местный житель вместе с сообщниками похитил зерно со склада. Следственными органами было возбуждено уголовное дело, там временем мужчина поспешил скрыться в другом государстве. В 2003 году он был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

"Накануне благодаря взаимодействию управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области с полицейскими Республики Казахстан мужчина был задержан", — сообщает тюменская полиция.

Мужчина, которому сейчас 62 года, был депортирован и ожидает суда в следственном изоляторе Ялуторовска.

Теги: кража , розыск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2018