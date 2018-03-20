Тюменец расправился с приятелем, решив, что он заразил его ВИЧ

В Тюмени суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, совершившему убийство. Перед тем, как зарезать приятеля, мужчина обвинил его в том, что он заразил его ВИЧ-инфекцией.

Мужчины познакомились около двух лет назад в больнице. Иногда они вместе употребляли наркотики внутривенно, при этом тюменец знал, что у его нового знакомого диагностирована ВИЧ-инфекция.

В январе 2017 года у него самого выявили ВИЧ-инфекцию стадии 4А, а с осени он стал жить у приятеля. Вечером 8 декабря в ходе распития алкоголя тюменец стал предъявлять ему претензии: якобы это он заразил его ВИЧ и может заразить других людей, так как "бросает шприцы где попало". Завязался конфликт, и мужчина убил знакомого ножом.

Вскоре злоумышленник был задержан правоохранительными органами. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в суде мужчина признал себя виновным и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему восемь с половиной лет колонии строгого режима и взыскал в пользу младшего брата погибшего около полумиллиона рублей.

Как отмечают специалисты, стадия 4А обычно развивается спустя 6–10 лет с момента заражения. Осужденный мужчина был знаком с потерпевшим не так долго. Суд также пришел к выводу, что он заразился ВИЧ-инфекцией от кого-то другого.