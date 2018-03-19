В Тюмени бухгалтер УК похитила 3 млн рублей

В Тюмени перед судом предстанет бывший бухгалтер, которая похитила у двух местных организаций в совокупности более 4 млн рублей.

В 2013–2015 годах она была бухгалтером в СНТ "Источник". По данным следствия, за это время женщина присвоила более 1 млн рублей. Она не в полном объеме вносила на расчетный счет деньги, полученные от членов садоводческого товарищества. Недостачу выявила ревизионная комиссия, и трудовые отношения с бухгалтером были прекращены.

С января 2016 года женщина стала работать главным бухгалтером в УК "Домсервис". По версии следствия, с апреля 2016 года по май 2017 года она похитила свыше 3 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, у женщины уже была судимость. В 2013 году ей дали два года условно за присвоение денег в еще одной организации. С того момента женщина была на испытательном сроке.

По последним двум делам пострадавшие организации заявили гражданские иски. Для возмещения ущерба был наложен арест на имущество женщины — машину, дом и земельный участок.